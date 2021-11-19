Захворювання мозку: у Саакашвілі з'явились тяжкі ускладнення після голодування
Джерело:заява омбудсмена Грузії
У Грузії кажуть про серйозне погіршення стану Міхеіла Саакашвілі. Експерти стверджують, що у політика розвинулось одне з найважчих ускладнень голодування.
Напередодні Саакашвілі знепритомнів. Це був 49 день голодування. Його довелось перевести у реанімацію. Про це заявила омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія.
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Важке ускладнення
Політика оглянула група лікарів. Вони б'ють на сполох: у третього президента розвинулося одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, що характеризується можливим ураженням головного мозку,
Медики зазначають, що необхідно дослідити процеси в мозку. Для цього слід провести МРТ, включаючи МР-венографію головного мозку.
Саакашвілі може впасти в кому
Зазначили, що стан Саакашвілі критичний. Тому вкотре закликали перевести політика в багатопрофільний госпіталь з великим досвідом роботи. Омбудсменка переконана, що ускладнення з'явилось саме тому, що вчасно не врахували рекомендації лікарів.
Окремо наголосили, що ускладнення можуть спричинити кому, а також смерть.
Що цьому передувало
- Колишній президент Грузії прибув на батьківщину наприкінці вересня перед парламентськими виборами. Саакашвілі одразу затримали через низку кримінальних справ проти нього.
- Він голодує з 1 жовтня. Таким чином політик висловив протест через затримання.
- Стан політика постійно погіршувався, однак він відмовлявся від переведення у тюремну лікарню. 8 листопада його таки госпіталізували на вертольоті.
- Європейський суд з прав людини звернувся до грузинської влади з вимогою надати Саакашвілі належне лікування.
- Адвокат Саакашвілі розповів, що 14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у грузинському Міністерстві охорони здоров'я.