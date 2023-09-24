Вдруге за вересень: на Закарпатті зафіксували землетрус

У Закарпатській області 23 вересня стався землетрус. Фахівці розповіли, чи був він відчутним для людей.

У Свалявському районі Закарпатської області 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2. До слова, там стався вже другий землетрус у вересні.

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Епіцентр був на глибині 2 кілометри

Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей входить до невідчутних.

Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 кілометри,

– мовиться у повідомленні.

14 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю також було зареєстровано землетрус. Епіцентр був розташований за 6 кілометрів на схід від міста Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 кілометрів.

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