Хлопчик помер у реанімації: на Закарпатті чоловік підпалив 10-річного сина своєї співмешканки

У Закарпатській області чоловік підпалив малолітнього сина своєї співмешканки. На жаль, лікарям не вдалося врятувати дитину.

Рідні повідомили поліції, що інцидент став наслідком необережності, проте правоохоронці підозрюють, що підпал був умисним. Слідчі почали розслідування заподіяння смертельних тілесних ушкоджень.

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Трагічна загибель дитини

Увечері 13 травня до лікарні госпіталізували 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району. У нього діагностували близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів боролися за життя дитини, проте врятувати хлопця не вдалося – він помер у реанімаційному відділенні.

Рідні загиблого пояснили опіки дитини тим, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання. Однак правоохоронці встановили точні обставини смерті.

В результаті зʼясувалося, що до події причетний 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Встановлено, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка,

– розповіли у поліції.

Зібравши ряд доказів цього, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави. Слідчі проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.

Чоловіка, якого підозрюють у підпалі дитини, затримали / фото Нацполіції

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