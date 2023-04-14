Єдина область без комендантської години: чи будуть обмеження на Закарпатті на Великдень
Джерело:Закарпатська ОВА
Попри війну з Росією, християни в Україні вже 16 квітня відзначатимуть Великдень. За винятком Закарпатської області, в усіх регіонах України запроваджено комендантську годину. Чи будуть обмеження на Закарпатті – розповіли в ОВА.
Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що у Закарпатській області не будуть запроваджувати обмеження на Великдень. Зокрема, місцева влада не буде запроваджувати комендантську годину.
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На Закарпатті святкові богослужіння відбудуться за графіком
Віктор Микита зазначив, що святкові богослужіння у храмах і церквах відбудуться за графіком.
Водночас він закликав закарпатців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в регіоні, оскільки ворог підступний.
Пам'ятаємо, що відсутність обмежень і традиційне святкування Великодня в регіоні стало можливим завдяки нашим Збройним Силам. Однак закликаю краян не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення,
– написав Микита.
Українців попередили про ракетну небезпеку на Великдень
- Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, коментуючи загрозу обстрілу на Великдень, наголосив, що ракетні удари можуть бути у будь-який день. Українці мають розуміти та не ігнорувати сповіщення тривоги.
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що станом на 14 квітня корабельне угруповання в Чорному морі складається з 9 одиниць.
- Серед них є підводний ракетоносій із чотирма ракетами "Калібр". Він продовжує своє чергування уже протягом декількох днів.
- Також в СБУ закликали українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Окупанти можуть влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства.