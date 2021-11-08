На Закарпатті пасажирам продавали фальшиві експрес-тести на COVID-19
Джерело:Нацполіція
У Мукачево, що на Закарпатті, працівники автовокзалу продавали фейкові експрес-тести на коронавірус. Люди отримували документи, не пройшовши жодного обстеження.
Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Про схему 8 листопада повідомила поліція.
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На Закарпатті продавали підроблені експрес-тести на COVID-19
Правоохоронці з'ясували, що працівники вокзалу могли виготовляти та збувати підроблені COVID-довідки.
Порушників викрили під час продажу чергового підробленого документа.
Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів у Мукачево,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці з'ясували, що мовиться про:
- незаконний продаж підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу;
- торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу;
- покупці не проходили жодного медобстеження;
- за 350 гривень вони отримували фальсифікований документ.
Поліція вилучила довідки з ознаками підробки. Фейкові документи досліджуватимуть експерти.Зверніть увагу! Правоохоронці відкрили справу за статтею про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Якщо провину доведуть, то порушникам загрожує обмеження волі чи ув'язнення до 5 років.
У Мукачево на автовокзалі продавали підроблені експрес-тести на COVID-19: дивіться відео
У поліції розповіли, що працівники вокзалу продавали фейкові документи
Коротко про останні викриття підроблених COVID-документів
- У міністерстві внутрішніх справ заявили, що правоохоронці лише за один тиждень виявили орієнтовно 200 підроблених сертифікатів вакцинації та тестів на COVID-19. Загалом поліцейські провели 35 обшуків.
- Протягом 5 – 6 листопада в аеропорту "Бориспіль", що неподалік від Києва, поліцейські виявили підроблені сертифікати вакцинації у 17 пасажирів.
- До речі, за підробку COVID-документів порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Тих, хто використовує такі документи, каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.