На Закарпатті пасажирам продавали фальшиві експрес-тести на COVID-19

У Мукачево, що на Закарпатті, працівники автовокзалу продавали фейкові експрес-тести на коронавірус. Люди отримували документи, не пройшовши жодного обстеження.

Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Про схему 8 листопада повідомила поліція.

До теми Кримінальна відповідальність або штраф: яким буде покарання за підробку COVID-сертифікатів

На Закарпатті продавали підроблені експрес-тести на COVID-19

Правоохоронці з'ясували, що працівники вокзалу могли виготовляти та збувати підроблені COVID-довідки.

Порушників викрили під час продажу чергового підробленого документа.

Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів у Мукачево,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що мовиться про:

незаконний продаж підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу;

торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу;

покупці не проходили жодного медобстеження;

за 350 гривень вони отримували фальсифікований документ.

Поліція вилучила довідки з ознаками підробки. Фейкові документи досліджуватимуть експерти.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Якщо провину доведуть, то

У Мукачево на автовокзалі продавали підроблені експрес-тести на COVID-19: дивіться відео

У поліції розповіли, що працівники вокзалу продавали фейкові документи

Коротко про останні викриття підроблених COVID-документів

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що правоохоронці лише за один тиждень виявили орієнтовно 200 підроблених сертифікатів вакцинації та тестів на COVID-19. Загалом поліцейські провели 35 обшуків.

Протягом 5 – 6 листопада в аеропорту "Бориспіль", що неподалік від Києва, поліцейські виявили підроблені сертифікати вакцинації у 17 пасажирів.

До речі, за підробку COVID-документів порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Тих, хто використовує такі документи, каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.