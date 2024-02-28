На Закарпатті прикордонники відкрили вогонь, аби затримати ухилянтів з 6 різних областей України

У Державній прикордонній службі розповіли про "вилов" чергової "партії" втікачів від мобілізації. Порушники закону спробували уникнути правосуддя.

27 лютого у Закарпатській області загін прикордонників затримав групу із 6 чоловіків, яка планувала незаконно перетнути кордон.

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Їм обіцяли, що все мине без проблем

Як розповідають у ДПСУ, порушників помітили на кордоні з Угорщиною. Побачивши прикордонників, чоловіки намагалися втекти. Тоді працівники Держприкордонслужби були вимушені відкрити попереджувальний вогонь.

Злякавшись, ухилянти здалися.

Виявилося, що затримані – мешканці різних регіонів України, яких об'єднала одна мета – незаконна втеча з країни, а також організатори, яку цю втечу обіцяли зробити "безпроблемною".

Відомо, що двоє жителів Донеччини та четеро представників Запорізької, Сумської, Тернопільської, Херсонської та Миколаївської областей заплатили по 8 тисяч доларів кожен, аби безперешкодно пройти до Угорщини поза КПП.

Наразі щодо ухилянтів вже склали протоколи про адмінправопорушення за фактами незаконного перетину кордону і злісної непокори прикордонникам. Також у ДПСУ намагаються встановити організаторів незаконного "походу".

Втікали перевдягненими попапами

Прикордонні загони від початку повномасштабного вторгнення продовжують виловлювати охочих ухилитися від призову. Так, у грудні 2023 року на кордоні з Молдовою була затримана група з 4 чоловіків. Усі вони були одягнуті у попівські ряси. Втім, справжнім попом із них виявився лише один – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Саме він поділився рясами із товаришами.

Відомо, що порушники заплатили за перетин кордону 12 тисяч доларів. Втім, організатори, замість того, щоб дотриматися обіцянки і провести клієнтів таємними стежками до Молдови, влаштували їм екскурсію по озеру Кагал і висадили на протилежному березі.