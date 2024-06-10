На Закарпатті вантажівка з понад 30 українцями прорвала кордон: що кажуть в ДПСУ

На Закарпатті 9 червня стався черговий прорив кордону України з Угорщиною. За попередніми даними, прорив здійснила вантажівка ГАЗ-66, де перебували понад 30 українців.

Також є повідомлення, що угорська поліція після прориву кордону затримала 32 осіб. У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що щодо цього інциденту проводиться вся необхідна перевірка.

До теми Чи можуть виїхати за кордон чоловіки з подвійним громадянством: в ДПСУ дали важливе роз'яснення

32 особи на ГАЗ-66 прорвали кордон на Закарпатті

Український журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив, що наші прикордонники 9 червня виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань".

На Закарпатті невідомі прорвали кордон / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.

Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули,

– розповів Глагола.

Пізніше, за даними журналіста, угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються.

У ДПСУ прокоментували інцидент на кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що щодо незаконного перетину кордону групою осіб з залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону наразі проводиться вся необхідна перевірка.

Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. У ході перевірки також не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань,

– сказав Демченко.

Надалі суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України.

"Окрім цього, прикордонники України затримали кількох осіб, які, можливо, причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи", – пояснив речник Держприкордонслужби.

Демченко також зазначив, що протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів.

Раніше у Румунії затримали нападників на прикордонника