На Закарпатті стався вибух у будинку: чоловік отримав 90% опіків тіла

У п'ятницю 20 травня на Закарпатті вибухнув приватний будинок, у якому проживає місцевий пенсіонер. Відомо, що вибухнула газоповітряна суміш, але чому так сталося – ще з'ясовують.

Подія сталася у місті Виноградів приблизно о 22:50 на вулиці Миру. Внаслідок вибуху помешкання власника зруйновано, а вибуховою хвилею пошкоджено ще 2 сусідні житлові будинки.

До теми Луганщина без світла – знеструмлена остання велика підстанція

Внаслідок вибуху є постраждалий

Внаслідок ситуації постраждав 21-річний киянин. У нього діагностували опікові травми І – ІІ ступеня, обгоріло 90% тіла.

Наразі обставини події невідомі – їх з’ясовують правоохоронці.

Над ліквідацією наслідків вибуху працювали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, газовики та представники служби райелектромереж.

Вкотре закликаємо усіх дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, слідкувати за станом газових приладів та електромережі у власних помешканнях,

– наголосили в ДСНС.

Фото з місця події:

До слова, на Донеччині можуть відімкнути газ

Зауважимо, що на Донеччині можуть повністю відключити газ через дії окупантів. Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід. Тож місцевим жителям радять придбати електроплити.

Днями на Хмельниччині через замикання загорівся готель:

Ввечері 19 травня у Кам’янці-Подільському загорівся готель. Коли рятувальники прибули на місце, площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежники врятували шістьох та евакуювали 8 громадян, які на той момент перебували в готелі.

За короткий термін рятувальники приборкали полум’я. Їм вдалося не допустити перекидання вогню на всю площу готелю та на поряд розташовані приміщення магазинів.

Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Вас може зацікавити – Казанський про реалії Маріуполя: дивіться відео