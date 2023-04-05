На Закарпатті стався землетрус: чи є загроза для людей
Джерело:Головний центр спеціального контролю
У Закарпатській області 5 квітня стався землетрус. Його епіцентр зафіксували неподалік міста Мукачево.
Землетрус зафіксували близько 11:40. Головний центр спеціального контролю інформує, що епіцентр був на південь від Мукачева.
До речі Румунію сколихнув сильний землетрус: чи є загроза для України
Магнітуду оцінили у 2,2 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувались на глибині 3 кілометри.
Чи була загроза для людей
За розрахунками землетрус не несе загрози для населення. Його класифікують як невідчутний.
До речі, останній землетрус з цього району був зареєстрований 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3. Він так само був невідчутним, тобто людям не загрожував. Землетрус відчувався всередині будівель, але під відкритим небом – ні.
Раніше землетрус відчули у понад 15 населених пунктах Закарпаття. Епіцентр зареєстрували в районі міста Іршава 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів.Зверніть увагу!
До слова, сейсмолог НАН Олександр Кендзера пояснював, що землетруси відбуваються на всій планеті. Вони були та будуть. Проте Україна перебуває у менш небезпечних умовах, аніж Туреччина.