Священник УПЦ МП з Хуста знімав свої статеві органи на камеру та поширював відео
Джерело:Хустська єпархія
Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим. У єпархії вже відреагували.
Священник Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктор Шпілька знімав свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим.
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Зокрема одне з таких відео, на якому 55-річний священник роздягається на камеру та чіпає свій статевий орган, оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Однак скільки було знято та розіслано таких відео – наразі невідомо.Важливо! За посиланням на допис – кадри 18+.
Реакція єпархії
У Хустській єпархії заявили, що Шпільку заборонили у священнослужінні "за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей".
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