На Закарпатті відновили газ і полагодили електропідстанцію, яку пошкодила російська ракета
4 травня 2022 , 23:09Читать новость на русском
Джерело:Закарпатська ОВА
Російські окупанти 3 травня вперше обстріляли Закарпаття. Ворожа ракета поцілила в електропідстанцію. Її роботу вже відновили.
Окрім цього, обстріл пошкодив газорозподільчий провід. 57 будинків залишилися без газопостачання. Фахівці газової служби почали аварійно-відновлювальні роботи вранці 4 травня.
До теми Внаслідок ракетного удару понад пів сотні будинків на Закарпатті залишились без газу
На Закарпатті відновили газ та полагодили електропідстанцію
У НЕК "Укренерго" розповіли, що відновлення магістральних електромереж триває цілодобово.
Вночі включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті,
– мовиться у повідомленні.
Пошкоджене внаслідок ворожого ракетного удару обладнання оперативно відремонтували.Зауважте! Загарбники 3 травня вперше обстріляли Закарпаття. Ворожа ракета влучила в підстанцію біля вокзалу у Воловці, що в Мукачівському районі. Внаслідок потужного удару вибило вікна будівель у радіусі 500 метрів. Окрім цього, уламки ракети пошкодили автівки, які стояли неподалік
Коротко про обстріл українських міст 3 травня
- Майже по всій Україні ввечері 3 травня оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти випустили ракети по різних українських містах.
- У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що окупаційні війська Росії запустили щонайменше 18 ракет із бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160. Ймовірно, вони були в Каспійському регіоні. Натомість по Одеській та Донецькій областях загарбники завдали ракетних ударів з інших засобів.
- У кількох областях обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру. Загалом ворог вдарив по 6 залізничних станціях. Зокрема, у Кам'янському на Дніпропетровщині повністю зруйнувалася залізниця. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення колії.
- Своєю чергою, у Львові ракети окупантів пошкодили 3 електропідстанції. Частина міста залишилась без світла, а також без води, адже 2 помпові станції втратили живлення. Повертати водопостачання будуть за допомогою альтернативних джерел енергії.
- За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок обстрілу постраждали 2 людини. Вони звернулися до медзакладів за допомогою.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що постраждалі отримали осколкові поранення.
- Окрім цього, Укрзалізниця затримала низку потягів на під'їзді до Львова та скасувала рейси 5 приміських поїздів.
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