На Закарпатті військком змушував солдатів будувати йому маєток

Начальник районного ТЦК на Закарпатті змушував підлеглих будувати йому дім. Під час обшуку у військкома знайшли російську та радянську символіку.

Щоб уникнути відповідальності, військком оформив земельну ділянку під новобудову на родича. Викрили чоловіка у рамках перевірки діяльності ТЦК.

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Військком перевищив свої повноваження

Правоохоронці виявили, що начальник ТЦК змушував підлеглих будувати йому маєток. На будівництві слідчі виявили 3 працівників – вони вже дають показання.

Під час обшуку у начальника ТЦК вилучили 3,5 тисячі доларів, а також знайшли георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-терористки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами Росії. Сам військком народився на території Росії.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у перевищенні влади і службових повноважень. Вирішується питання щодо запобіжного заходу та звільнення військкома. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Перевірка військкома на Закарпатті: дивіться відео

Перевірки ТЦК тривають: які результати