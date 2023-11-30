На Закарпатті запровадили перевірку документів: кого це стосуватиметься
Джерело:Закарпатська ОВА
Закарпатська ОВА 30 листопада ухвалила рішення про впровадження перевірки документів у громадян. Цей процес відбуватиметься на території всієї області.
Це рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів. Перевірки почнуться з 1 грудня 2023 року.
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У Закарпатті перевірятимуть документи у громадян
У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що заходи з перевірки документів здійснюються відповідно до порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого Кабміном.
Зміни діятимуть від завтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні,
– мовиться у дописі Закарпатської ОВА.
Крім того, в ОВА зазначили, що спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника обласного ТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Саме ці люди мають визначать уповноважених осіб, які здійснюватимуть перевірку документів.
У Харківській області перевірятимуть документи у ТРЦ
- Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 23 листопада розповів, що він провів засідання Ради оборони, де обговорив нагальні питання що стосуються ситуації в області. Одним із них було посилення контролю за мобілізаційними заходами.
- Так, в Харківській області посилять перевірку документів. Їх перевірятимуть у розважальних центрах області.
- Синєгубов також наголосив, що мобілізація у Харківській області має відбуватися винятково з дотриманням усіх вимог чинного законодавства нашої держави.
- Мобілізаційні заходи планують посилити й в Херсонській області. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 18 листопада заявив, що в області планують також шукати людей, що переховуються від військової служби.
- Шукатимуть ухилянтів у Херсонській області поліціянти. Крім того, на блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману раніше повістку від працівників ТЦК та СП.