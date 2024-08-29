Буде відверте визнання поразки: чи реальна участь Росії у другому Саміті миру

Україна обіцяла підготувати план для другого Саміту миру, який нібито зможуть відвідати представники Росії. Володимир Зеленський назвав це бажанням всіх країн, які вважають, що так можна завершити війну.

Значення Саміту миру не залежатиме від того буде на ньому Росія чи ні. Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що країна-агресорка має свої погляди на цю подію.

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Чи можлива участь Росії у саміті

Представників Кремля не було на першому Саміті миру ще й через те, що вони вже вважають себе переможцями. Але ситуація змінилася. Можна спробувати уявити саміт на якому присутні 100 країн, більшість з яких проти Росії. Вони хочуть, щоб Україна повернула свої суверенні території.

Навіть важко уявити, що за цим столом сидітиме Росія, яка говоритиме, що всі інші погані, а вона буцімто хороша. Ніхто не захоче перебувати у такому статусі, тому навряд чи взагалі відбудеться такий процес,

– зауважив політичний експерт.

Дещо схоже ми бачимо на засіданнях ООН, які нічого не змінюють. Винятком може бути суттєвий прорив у підготовці до перемовин між Україною та Росією. Якщо у медійній сфері ми побачимо відкриті кроки назустріч, тоді є шанси, що країна-агресорка буде на саміті.

Але це стане відвертим визнанням для Росії своєї поразки. Поки я цього не бачу. Тому скоріш за все їх не буде. Хоча зараз росіяни програють ментально, у міжнародній площині. Вони втратили частину своєї території,

– додав Андрій Городницький.

З огляду на це, більш ймовірною є зустріч у вузькому форматі. Наприклад, з представниками США, Китаю та Європи. Але якщо це станеться, то всі умови мають бути обговорені у найближчі 3 – 4 місяці.

Мирний саміт має стати констатацією того факту, що Україна повертає суверенні території, а всі ми живемо за міжнародними нормами. Потрібне глобальне розуміння правил від усіх країн. Однак наразі не видно, що Росія до цього готова.