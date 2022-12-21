Найближчі 2 – 3 місяці будуть вирішальними, – Данілов про терміни закінчення війни
Джерело:VOA
Загострення ситуації на фронті наростає з кожним днем. Але, за словами Данілова, чекати залишилося недовго.
Секретар РНБО зауважив, що станом на сьогодні окупанти ні в якому разі не переможуть у відкритому бою. Вони загнані у глухий кут, як щурі, і від цього є ще більш небезпечними.
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Путін поставив все на кін
Данілов наголосив, що військове командування розуміє всю ситуацію, і наразі військовослужбовці готуються до найближчих двох – трьох місяців, які можуть бути вирішальними у цьому моменті.
Росія продовжуватиме воювати, бо Путін поставив усе на кін. Секретар РНБО сказав, що росіяни не відступлять навіть з урахуванням того, що вся світова спільнота проти них.
Для перемоги Україні потрібне важке озброєння
І сьогодні ми, розуміючи ці виклики, максимально готуємося, але розуміємо також, що нам конче необхідна допомога наших партнерів,
– сказав Данілов.
Варто зауважити, що наразі Україна отримує зовсім іншу допомогу, ніж у квітні чи травні. Данілов розповів, що низка європейських країн змінила свою думку щодо війни в Україні.
Якщо ці країни раніше поставляли каски та бронежилети, то станом на сьогодні вони поставляють тяжке озброєння, яке конче необхідне, щоб перемогти ворога.
Війна в Україні: останні новини
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