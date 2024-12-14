Хто може вплинути на Путіна: аналітик назвав прізвища лідерів

Росія відмовляється від перемир'я або висуває абсурдні умови для завершения війни. Дзвінок Олафа Шольца до Владіміра Путіна також нічого не дав, а позиція росіян не змінилася.

Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, у світі ще залишаються лідери, які мають вплив на російського диктатора. Втім Європі не варто думати, що з Путіним можна домовитися шляхом переговорів.

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Росія налаштована на довгу "гру"

На жаль, в Європейському Союзі ще достатньо людей, які живуть теоретичними підходами й вірять, що з Росією можна про щось домовлятися. Бракує чіткого розуміння, що переговори будуть безрезультативними. Єдина розмова, яка може бути, має відбуватися з позиції сили.

Дзвінки навряд чи сприяють такій позиції, вони навпаки демонструють Путіну, що він досі легітимний, що його сприймають як лідера і з ним розмовляють,

– зауважив Іван Ус.

Нагадувати очільнику Кремля, що Німеччина залишиться на боці України можна без жодних дзвінків, лише надаючи нашій державі потрібну допомогу, озброєння. Росія це добре розуміє, а зараз вона хоче грати до кінця.

Хто може вплинути на Путіна

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом прозвучали заяви, що Путін може дослухатися до президента Китаю Сі Цзіньпіна. Західні ЗМІ навіть написали, що потрібен ультиматум – або Сі тисне на Путіна, щоб той закінчив війну, або будуть підняті мита на китайську продукцію.

Бачимо новий варіант спілкування з Китаєм, подивимось, як країна на це відреагує. Але треба дедалі більше залучати країни, які мають гарні стосунки з Росією. Це, наприклад, Китай, Індія, можливо, Туреччина,

– додав Іван Ус.

Путіну треба передавати візію того, що чим довше він затягує війну, тим ймовірнішим стане безпосереднє зіткнення з НАТО. А до цього країна-агресорка точно не готова.

Події в Сирії вкотре показали, що Росія далеко не така потужна. Це було черговою демонстрацією того, що вона суттєво втрачає і навряд чи Путін захоче отримати ще одного ляпаса від країн НАТО на полі бою в Україні.