Росії точно не вдасться захопити Україну: генерал оцінив ймовірність вирішальної перемоги

Російському режиму не вдасться захопити Україну. Водночас, яким буде закінчення війни – невідомо, чи завершиться усе вирішальною перемогою однієї зі сторін, чи конфлікт набуде іншої форми.

Своїми думками поділився генерал морської піхоти США у відставці Джеймс Л. Джонс в інтерв'ю виданню. Зокрема, його запитали, чи все ще можлива вирішальна перемога на полі бою для будь-якої зі сторін.

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Генерал відповів, що наразі, схоже, що ні. Попри те, що амбіції обох сторін не змінилися, на фронті, за його словами, жодна зі сторін не має явних переваг.

Водночас він висловив упевненість, що Кремлю не під силу захопити Україну.

Якщо подивитися на те, що відбувається зараз на полі бою, я не бачу остаточної переваги жодної зі сторін, за винятком того, що майже немає сумнівів у тому, що Росії не вдасться захопити Україну як державу,

– зазначив Джеймс Л. Джонс.

В Росії не можуть визначитися з цілями