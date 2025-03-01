Трамп хоче отримати 2 речі від закінчення війни в Україні будь-яким способом

Дональд Трамп хоче за будь-яку ціну досягти "миру". Задля досягнення своєї ідеї фікс американський президент зовсім не зважає на інтереси України.

Зокрема, Трамп ухиляється від відповіді на питання щодо гарантій безпеки. У розмові з 24 Каналом політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко чітко назвав дві причини, навіщо насправді президенту США завершення війни.

До теми Чому Трамп накинувся на Зеленського і як цьому "допоміг" Путін

Навіщо Трампу "умиротворення"

На думку політолога, Трамп підходить до так званого "умиротворення" тільки з двох егоїстичних причин. Перша причина – політтехнологічна. Президент США хоче бути "глобальним миротворцем", щоб отримати Нобелівську премію.

Друга – він думає, мовляв, якщо я модератор, а не гарант безпеки, то можу зрізати маржу з цієї історії у вигляді зручної для себе угоди,

– мовив Буряченко.

За його словами, Трамп псує репутацію США як країни, яка виступає за справедливість, за міжнародне право й поважає ті угоди, які укладали інші президенти Сполучених Штатів.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс вже заявив, що йому байдуже на те, що буде з Україною. Після чого Трамп взагалі вирішив припинити допомогу Україні й подивитися, що з цього вийде.

Це що, країна, яка взяла на себе зобов'язання глобального модератора через силу? Зараз Трамп застосовує силу до тієї країни, на яку напали. Чому Трамп не використовує силу до Росії?

– зазначив політолог

Така риторика Трампа обурила не тільки українців, а і європейців, які серйозно підтримали позицію України. Очевидно, що свою позицію команда Трампа не планує змінювати.

До того ж під час візиту до Вашингтону прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармера американський президент сказав, мовляв, якщо Росія нападе на миротворчий контингент, зокрема з Британії, то США не допоможуть.

Нагадаємо, 28 лютого у Білому домі відбулася зустріч української та американської делегацій, під час якої Зеленський і Трамп посварилися. В результаті Президент України достроково залишив адміністрацію американського президента. Угоду про рідкісноземельні ресурси, заради якої була організована зустріч, так і не підписали.