Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні, – міністр оборони США
- Президент США Дональд Трамп прагне швидко закінчити війну Росії проти України, складаючи план і визначаючи пріоритети, сказав Піт Гегсет.
- Міністр оборони США наголосив, що США не відмовилися від цієї ідеї та досягають миру через силу.
Президент США Дональд Трамп і досі прагне швидко закінчити війну Росії проти України. Для цього американська сторона складає план і визначає пріоритети, необхідні для цього.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони США Піта Гегсета під час пресконференції.
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Що сказав глава Пентагону про наміри Трампа закінчити війну
Піт Гегсет наголосив, що Дональд Трамп дійсно має намір швидко закінчити війну в Україні. Глава Пентагону також відкинув, що США облишили цю ідею.
Ні, Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу,
– зазначив міністр оборони США.
До слова, глава Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати не будуть надсилати своїх військових в Україні. Зокрема, це також стосується і моніторингу постачання американського озброєння.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що США досягли "величезного прогресу" у питанні переговорів України та Росії. Американський президент висловив сподівання, що "щось з цього буде".