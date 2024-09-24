"Лише на умовах Росії": Пєсков зухвало відповів на слова Зеленського про закінчення війни

Володимир Зеленський заявляв, що "війна ближча до завершення, ніж багато хто думає". На ці слова відреагував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.

Прихвостень російського президента заявив, що це можливо лише за умови досягнення Владіміром Путіним "поставлених цілей". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказали у Кремлі про слова Зеленського щодо закінчення війни

Дмітрій Пєсков заявив, що "будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром". Однак він наголосив, що для російської влади "абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей" у війні.

Як тільки цієї мети буде досягнуто тим чи іншим шляхом, спеціальну військову операцію буде завершено, – цинічно сказав прессекретар Путіна.

До слова, Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявляв, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Тому президент України закликав союзників посилити українську армію, щоб Україні із "сильної позиції" підштовхнула Путіна до припинення війни.

Раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявляв, що у Кремлі вивчатимуть план перемоги України, якщо той буде в офіційних джерелах. Водночас він зазначив, що до змісту публікацій у ЗМІ стосовно цього плану в адміністрації президента Росії ставляться з обережністю.