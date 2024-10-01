Проблема не лише в Путіні: чого точно не можна робити Заходу після завершення війни

Перемога України у війні, яку розпочала Росія, має знаменувати про новий підхід країн Заходу до Росії. Те, що працювало раніше, вже не працюватиме.

Західний світ повинен змінити своє ставлення не лише до Росії як держави, але й до росіян, які підтримують поширення агресії. Економіст, радник компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш у розмові з 24 Каналом пояснив, як мають реагувати у світі на Росію після війни.

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Чого не має допустити Захід після закінчення війни

Що б не сталося, я вважаю, Захід має бути дуже обережним у своїх рішеннях. Не може мовитися про повернення до звичного бізнесу. Потрібна повна зміна керівництва та менталітету в Росії. Проблема цієї війни полягає не лише в Путіні, але й у російському населенні,

– наголосив Тімоті Еш.

Росіяни досі не позбулися свого колоніального минулого й досі мріють про нову Російську Імперію.

"Я британець. Ми зазнали деяких поразок. Можна згадати Суецьку кризу в 1950-х роках. Це змусило нас усвідомити, що ми не маємо колоніального майбутнього, треба рухатися далі. Ми маємо співпрацювати з іншими країнами, забезпечуючи наше економічне процвітання та безпеку", – зауважує важливість відходу від колоніального мислення Еш.

Суецька криза (Синайська війна, Синайська операція, Троїста агресія) — військовий конфлікт між Великою Британією, Французькою республікою та Ізраїлем з одного боку, та Республікою Єгипет з іншого боку у 1956 році.

В ході війни арабські країни підтримали Єгипет. Більшість з них розірвали відносини з Великою Британією і Францією.

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Цікаво відзначити, що так звана російська опозиціонерка Юлія Навальна на зібранні європейської політичної еліти у Словенії просила Захід випрацювати нову стратегію щодо Росії "в міжнародно визнаних кордонах", адже у майбутньому Європи, мовляв, Росія обов'язково буде.

Ба більше Навальна порадила європейцям не підтримувати тих, хто поширює ненависть до "звичайних росіян" і розділяти Росію з Владіміром Путіним.