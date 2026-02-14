"Поки Tomahawk не вдарять по резиденції": що змусить Путіна закінчити війну і коли це можливо

Раніше Київ оголосив про повну готовність до врегулювання війни. На тлі цього Дональд Трамп продовжує активні зусилля щодо мирних переговорів, а європейські союзники України надають ЗСУ великі пакети військової підтримки. Однак для російського диктатора Володимира Путіна це – пусті балачки.

Кремль затягує час та намагається блефувати з усім світом, щоб не іти на поступки та продовжувати бойові дії. Що реально може змусити Москву завершити війну, коли це може відбутись і що потрібно для стійкості нашої країни на фронті – спеціально для 24 Каналу розібрали політичні та військові експерти.

Дивіться також Дістали там, де росіяни не чекали: як ЗСУ вдарили по топовому складу Путіна

Що змусить Москву зупинити війну?

За словами публіциста Марка Фейгіна, Путін не піде на будь-які дипломатичні компроміси та не зупинить війну, якщо це буде йому невигідно.

Російський диктатор зупиниться лише за однієї умови – якщо він чи його влада будуть під небезпекою.

Якщо, наприклад, Tomahawk прилетить по його резиденції чи по будівлі ФСБ або Генштабу, то Путін захоче говорити "серйозно". Наразі ж він переконаний, що йому нічого не загрожує. В Кремлі вірять, що вони можуть робити усе, але ніхто не може робити щось у відповідь,

– зазначив він.

Крім цього, російський диктатор веде гру з Трампом – обіцяє йому зустрічі, говорить, що Росія готова до миру. Президент США вірить Путіну, який в цей час виграє час для продовження бойових дій. Ба більше, на тлі цього Кремль вимагає ще більше, ніж раніше. Наприклад, офіційно визнати окуповані території російськими.

Зауважте! Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори зайшли у глухий кут саме через територіальні вимоги Кремля та відсутність гарантій безпеки для України.

"Поки Трамп і європейські союзники не забезпечать серйозний силовий та економічний тиск на Москву, який буде нестерпним на Путіна, росіяни не підуть на поступки", – підкреслив Фейгін.

Він додав, що російський диктатор переконаний, що мир для нього шкідливий і принесе йому багато проблем – від повернення російських солдатів до розчарування росіян, бо вони мали надії, які не відповідають реальності.

Путін чекає, щоб світ погодився на його умови і тоді він закінчить бойові дії. Однак згодом він знову акумулює сили для повторного нападу.

Путін може піти на поступки за однієї умови: дивіться відео

Коли Трамп хоче оголосити про мир?

Ведуча, журналістка Олеся Бацман розповіла, що 24 лютого Дональд Трамп буде оголошувати звернення до нації з Конгресу. Він обрав саме цей день – символічну для України дату. Очевидно, президент США порушить тему нашої країни під час промови, але важливо, в якому контексті.

Цього дня Трамп дасть старт передвиборчій кампанії в США і постає питання чи включить він тему України туди, чи навпаки спробує від неї дистанціюватися. Він її візьме, якщо вона зможе принести йому перед виборами бали.

Трамп буде успішним, якщо завершить війну, примусивши Росію до миру, щоб принести в нашу державу справедливий довготривалий мир. Тому що ні його виборці, ні американські ЗМІ, ні конгресмени, ні його опоненти не дадуть йому поводитися по-іншому, бо тема війни в Україні – резонансна.

Зверніть увагу! У виданні The Atlantic припустили, що американський лідер може вирішити, що дипломатичний процес став для нього політично програшним і перемкнути увагу на передвиборчу кампанію. Однак такий крок лише додасть нестабільності на політичній арені і може стати загрозою для внутрішньої політики Сполучених Штатів.

Тому до 24 лютого він буде намагатись інтенсифікувати переговори між делегаціями і дійти до чогось, визначити позиції, щоб у звернені ми почули меседжі – як він буде тиснути на Путіна і чи буде тиснути на Україну.

Трамп каже, хоче, аби до початку травня була підписана мирна угода. Однак і припинення вогню теж його задовольнить, тому що все, що можна "продати" своїм виборцям як перемогу, отримавши передвиборчі бонуси, йому підходить,

– наголосила вона.

Бацман припустила, що зараз буде з'являтися багато пліток і розмов про те, що в Україні на 15 травня буцімто будуть призначені президентські вибори й одночасно референдум щодо мирної угоди. Це, за її переконанням, неможливо з огляду на те, як цей процес організувати й встигнути провести.

На жодну мирну угоду Україна не вийде з Росією до тих пір, поки Путін не буде притиснутий до стіни. Доки в нього остаточно не посипиться економіка й фронт, не зникне можливість набирати "мобілізаційне м'ясо" у достатній кількості, він на підписання угоди не піде,

– підкреслила вона.

Поки що російський диктатор намагається своїм блефом, погрозами ядерною зброю спонукати США і Європу до того, аби вони змусили Україну здатися. Тобто подарувати Росії те, що вона не змогла завоювати військовим шляхом.

"Але цього точно ніхто не робитиме, у тому числі й Трамп, бо надто гарячою є тема України всередині США",

– сказала Бацман.

Вона додала, що крах імперій ніколи не відбувався "за графіком". Зазвичай імперія падає за секунду. Це може статися за один день, коли Путін не встигне добігти, зреагувати, домовитися.

Чому Трампу потрібно швидко закінчити війну: дивіться відео

За яких 2 умов Росія розвалиться?

Керівник напряму досліджень у сфері міжнародної політики, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Володимир Єльченко пояснив, що перемогти Росію можна лише шляхом підсилення, зміцнення України і її Збройних сил.

Для створення такої ситуації, в якій Росія більше не зможе продовжувати цю війну, потрібні 2 речі:

Реальні санкції – тотальна економічно-фінансова блокада Росії, як колись було з Радянським Союзом, через що він розвалився.

– тотальна економічно-фінансова блокада Росії, як колись було з Радянським Союзом, через що він розвалився. Постачання Україні реальних збройних засобів – саме вони допоможуть не просто зупинити наступальні дії російських військ, а перейти в наступ і перехопити ініціативу на фронті.

Цікаво! Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко раніше висловив думку про те, що ситуацію в Росії можна порівняти з "Титаніком" – росіяни розуміють, що пробоїни такі, що все починає тонути. На його думку, за пів року можна побачити результат, адже зараз російська економіка ледь тримається.

Водночас Єльченко зауважив, що наразі країни Заходу не дуже поспішають тиснути на Росію санкціями. В Європі це обговорюють дуже довго, а конкретних дій, які б гарантували можливість завершення війни, немає.

Що потрібно для розпаду Росії: дивіться відео

Що потрібно для перемоги України?

На зустрічі "Рамштайн" 12 лютого партнери України погодили поставки зброї Україні у 2026 році на 38 мільярдів доларів. Частина з них піде на дрони та протиповітряну оборону.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що цих коштів вистачить, щоб наша країна змогла виконувати необхідні оборонні завдання протягом 2026 року і у 2027 році продовжувати атакувати територію Росії. Однак про стратегічні контрнаступи на землі поки що не мовиться.

Маємо розуміти, що нам потрібно створити kill zone для російських військ і для безпеки наших військових і в цей час працювати по тилах ворога – знищувати економіку і доводити Росію до розпаду. Після цього російська армія просто розсиплеться,

– наголосив Світан.

Він додав, що європейські союзники ще кілька років будуть продовжувати надавати Україні подібне фінансування. Найкращий сценарій для нас – отримати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і вкласти їх у виготовлення військової техніки для України.

Україні потрібні кошти, щоб "розвалити" Росію: дивіться відео

Закінчення війни в Україні: чи є прогрес у переговорах?