Чи може закінчитись війна в цьому році: Зеленський назвав умови

Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії та провів переговори із президентом країни Едгарсом Рінкевичсем. Після цього він відповідав на питання журналістів.

Під час пресконференції Володимира Зеленського запитали, чи може війна закінчитися у 2024 році. Він наголосив, що це залежить від багатьох речей, передає 24 Канал.

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Україні потрібна підтримка

За словами Зеленського, важливо, щоб не втомлювалась українська міцність, а для цього її треба підтримувати. Він зазначив, що вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, а й політично. Президент сказав, що ми боремось за політичні рішення, наприклад, відкриття діалогу про вступ до ЄС.

Це історичне рішення, але, чесно, ми не мали віддавати стільки сил, а мали фокусуватися на полі бою, бо це поле бою всього Євросоюзу,

– відзначив український лідер.

Президент України сказав, що наша держава захищає всіх та ми вдячні за будь-яку допомогу та підтримку. Він також назвав те, від чого залежить закінчення війни.

Кінець війни, відновлення наших територій та справедливий мир – усе це залежить від нашої єдності,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський у Латвії