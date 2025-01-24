Не у 2025 році: ветеран армії США спрогнозував, коли завершиться війна

Дональд Трамп обіцяв змусити Владіміра Путіна припинити війну шляхом посилення санкцій. Є чимало дискусій про те, що Росія не може витримати такі санкції дуже довго, адже її економіка вже почала відчувати суттєві труднощі.

Насправді зупинка війни має занадто багато мінусів для Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет, додавши, що тоді російський диктатор почне втрачати свої позиції.

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Найбільша проблема Росії

Звісно, труднощі в економіці та санкції не минають безслідно. Сьогодні одна з найбільших проблем Росії – це вагони. Багато вагонів було виготовлено на Заході, а їхнє виробництво залежить від верстатів.

Верстати – це виробничі системи з комп'ютерним цифровим програмним керуванням, які виготовляють деталі. Їхня кількість є обмеженою. У Росії немає верстатобудівної промисловості. У Китаю теж. Багато цих верстатів отримують з Європи,

– розповів Раян МакБет.

Росіяни використовують ці верстати майже безперервно протягом трьох років для виготовлення деталей. Постає вибір:

використовувати верстати для виготовлення деталей для нафтових вишок, які підтримують економіку;

використовувати верстати для виготовлення зброї;

виготовляти верстати для виготовлення деталей для залізничних вагонів, бо вони постійно ламаються.

"Якщо ви не виробляєте запчастини для нафтових платформ, то не можете платити своїй армії, адже не можете продавати нафту в Китай та Індію. Якщо ви не виготовите системи озброєння, вашій армії не буде чим воювати. А якщо ви не зробите деталі для вагонів, то у вас не буде можливості перевезти свою зброю, і це проблема", – додав ветеран армії США.

Тому санкції у певному сенсі працюють. Можливо, Росія ніколи не вичерпає повністю можливості виготовляти зброю, деталі для нафтових вишок або для залізничних вагонів, але їх буде значно менше.

Це поступово наростатиме до того моменту, коли ми побачимо, що Росія атакує одним або двома танками замість десяти, адже у них просто стане менше способів їх логістичного постачання.

Коли може закінчитись війна

Так поступово ситуація зміниться на користь України, почнеться повільне просування з боку ЗСУ, оскільки різні частини російського постачання зазнають краху.

Тож, чи зможе президент Трамп переконати Путіна припинити війну? Ні, але я вірю, що він може доставити потрібну зброю в Україну, щоб, можливо, не цього року, а до наступного року Росія була в гіршій ситуації на фронті до такої міри, що просто не зможе швидко доставляти зброю на передову,

– наголосив Раян МакБет.

Тоді Україна почне покращувати позиції. Тож може бути зупинка війни у 2026 – 2027 роках, коли Росія не матиме можливості прогодувати всі свої війська, забезпечити їх всією технікою.

До цього моменту Путіна можуть скинути з посади. Якщо він не зупинить війну, солдати повстануть, тому що у них немає техніки, з якою можна воювати.

Зауважимо, Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін хоче з ним зустрітися. Наступного дня прессекретар російського диктатора сказав, що "Москва чекає сигналів", а Путін готовий говорити з президентом США.