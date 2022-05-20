Закінчиться спецоперація щодо "Азовсталі", тоді роздамо медалі, – Подоляк закликав не хайпувати

20 травня 2022 , 00:35
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Михайло Подоляк закликав утриматись від коментарів щодо евакуації військових з "Азовсталі". Зараз не час хайпувати, бо це може серйозно зашкодити бійцям.

Радник глави ОП в ефірі телемарафону заявив, що багато людей помилково думають, мовляв, війна закінчилась, передає 24 канал. Однак це не так, війна триває у повному інтенсивному обсязі.

До речі Операція з порятунку "Азовсталі" триває, командування на місці, – "Калина" записав звернення

Будь-яке необережне слово може зашкодити

Подоляк відзначив, що за кожним словом завжди стоїть конкретна людина. Що стосується "Азовсталі" – там крихкі та важкі переговори, бо Росія постійно хоче порушити якісь домовленості та вийти з них. Відтак політик закликав нічого не коментувати.

Коли закінчиться спецоперація щодо звільнення наших людей, тоді про це поговоримо, тоді всі медалі роздамо,
– наголосив радник ОП.

За його словами, сьогодні треба говорити обережно, при цьому не тільки про "Азовсталь", а й про будь-яку операцію на Сході. Будь-яке необережне слово може зашкодити.

Подоляк підсумував, що в жорсткому інформаційному режимі нам ще доведеться працювати досить довго, тому українцям слід навчитись дотримуватись інформаційної гігієни.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

  • 16 травня розпочалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". У Міноборони повідомили, що 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм повинні надати медичну допомогу. Ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.
  • Потім ЗМІ писали, що з "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Їх точна кількість поки невідома.
  • Усіх наших захисників повернуть додому в рамках обміну полоненими. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що перемовини щодо евакуації оборонців Маріуполя тривають і досі, але будь-яка публічна інформація може зашкодити. 
  • Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 19 травня повідомив, що командування перебуває на заводі "Азовсталь". Операція порятунку ще триває. Деталей він розголошувати не може.
  • До речі, 18 – 1 травня Червоний Хрест відвідав бійців з "Азовсталі" на окупованих територіях. Делегація перевірила умови їх утримання.

Звернення від "Калини" щодо операції на "Азовсталі":

 

Автор: Ольга Музика