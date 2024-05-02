У розвідці США відповіли, чи може війна закінчитись найближчим часом
Джерело:Sky News
В Сполучених Штатах Америки вважають, що війна навряд чи закінчиться найближчим часом, а Путін застосовує все більш агресивну тактику.
Росія посилила удари по українській інфраструктурі, щоб перешкодити Києву переміщати зброю і війська. Також метою Росії є уповільнити оборонне виробництво і змусити розглянути можливість переговорів. Такі припущення висловила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс.
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Війна продовжуватиметься
За її словами, Путін бачить, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь, і, ймовірно, буде продовжувати агресивну тактику в Україні.
Все більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги,
– сказала Хейнс.
Вона визнала, що ця агресивна тактика, швидше за все, продовжиться, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом.
Яка зараз ситуація на фронті
- Російські окупанти планують і активно готуються до нового наступу. Ворог обирає між кількома тактичними напрямками під Авдіївкою. У американському Інституті вивчення війни зазначають, що противник має можливість обирати напрямок наступальних дій, зважаючи на свої військові потужності.
- Російські війська уповільнили просування на фронті. Ймовірно, окупанти готуються до наступу в районі Торецька на Донеччині. Таким чином росіяни хочуть посилити операції поблизу Часового Яру. Це вимагатиме від російських військ проведення тактичної паузи для зосередження сил для наступу.
- Ситуація на фронті у Донецькій області серйозно змінилася – російським військам вдалось просунутись біля низки населених пунктів. Крім того, окупанти також змогли просунутись в Урожайному. На Авдіївському напрямку росіяни захопили селище Керамік та село Новокалинове, а також просунулися біля села Новоолександрівка.