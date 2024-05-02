У розвідці США відповіли, чи може війна закінчитись найближчим часом

В Сполучених Штатах Америки вважають, що війна навряд чи закінчиться найближчим часом, а Путін застосовує все більш агресивну тактику.

Росія посилила удари по українській інфраструктурі, щоб перешкодити Києву переміщати зброю і війська. Також метою Росії є уповільнити оборонне виробництво і змусити розглянути можливість переговорів. Такі припущення висловила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс.

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Війна продовжуватиметься

За її словами, Путін бачить, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь, і, ймовірно, буде продовжувати агресивну тактику в Україні.

Все більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги,

– сказала Хейнс.

Вона визнала, що ця агресивна тактика, швидше за все, продовжиться, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом.

Яка зараз ситуація на фронті