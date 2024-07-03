Ми боремось із найбільшим злом: у 47 бригаді прокоментували заклик Орбана "припинити вогонь"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорив можливість створення миру. Для цього він запропонував українській стороні подумати про те, аби "припинити вогонь і почати перемовини".

Речниця 47 ОМБр Анастасія Блищик, коментуючи 24 Каналу заяву Орбана, озвучила, що часто іноземні журналісти, які приїжджають в підрозділи ЗСУ, запитують, чому б Україні не спробувати поговорити з Путіним, аби закінчити війну і пришвидшити мир.

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Вибору немає, треба боротися зі злом

Блищик впевнена, що схема "перемовини – мир" просто так не спрацює. На її думку, як тільки українська армія погодиться й припинить вогонь, як те пропонує Орбан, росіяни знищать українських військових. Адже Росії не можна довіряти.

Ми боремось із найбільшим злом. Війна триває довго, вона виснажлива. В нас немає вибору, треба боротися далі. Якщо зупинимося, то програємо, а завтра тоді прийдуть російські окупанти й ми будемо жити по їхнім законам. Вони нас мобілізують й змусять вже воювати з Польщею,

– озвучила Блищик.