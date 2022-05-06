Закликав бути адвокатами свободи, – Зеленський розповів про дипломатичні здобутки доби

Президент України Володимир Зеленський веде активну діяльність на дипломатичному фронті. Йому вдається виступати на міжнародних майданчиках та збільшувати підтримку України у світі.

Кожного дня український президент намагається заручитися все більшою підтримкою міжнародної спільноти для боротьби з російськими окупантами. Увесь цивілізований світ став на сторону України та намагається сприяти нашій перемозі.

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Нові дипломатичні здобутки

Як повідомив Володимир Зеленський, 6 травня у Києві йому вдалося зустрітися з главами МЗС Естонії, Латвії та Литви. Ці країни з першого дня війни Росії проти України активно підтримують нашу державу та роблять усе можливе для того, щоб міжнародна спільнота посилювала тиск на російських окупантів. Зараз це надзвичайно важливо, адже Європейський Союз працює над прийняттям шостого пакету санкцій проти агресора.

Також українский президент виступив на експертному британському майданчику "Четем Хаус". Це дуже впливова платформа для політичної роботи та позитивного лобіювання певних питань.

"Представив нашу ініціативу оновлення глобальної архітектури безпеки. Щоб в світі нарешті зʼявились інструменти для реально швидкої реакції на будь-яку зовнішню агресію", – розповів Зеленський.

Також президент звернувся до парламенту Ісландії та подякував місцевій владі та народу за підтримку рішень та санкцій, які спрямовані на стримування Росії.

Закликав ісландських політиків, дипломатів, звичайних громадян допомагати у захисті нашої свободи. Закликав бути адвокатами свободи. Адвокатами України. Бо свобода у нас з ними спільна. Як і з усіма іншими народами вільного світу,

– додав Зеленський.

Він підкреслив, що сила позиції України полягає у тому, що ми захищаємо він нападу тиранії не лише себе, а й увесь цивілізований світ.

Міжнародна підтримка: коротко про головне

Президент Сполучних Штатів Джо Байден оголосив про надання нової допомоги для України. Зокрема, йдеться про радари, боєприпаси та інше обладнання для військових. Також повідомляється, що 9 травня Байден підпише закон про ленд-ліз. Відповідно, на своє найбільше свято росіяни дізнаються про те, що США надаватимуть зброю нашим героям за спрощеною процедурою.

Дивіться звернення Володимира Зеленського до народу України