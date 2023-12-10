"Україна вже програла": син Трампа зробив скандальну заяву про війну

Дональд Трамп-молодший виступив із критикою зовнішньої політики США. Він заявив, що фінансування військової допомоги Україні не має сенсу.

Син свого батька вважає, що наша країна "вже давно програла" війну. Таку думку американський бізнесмен висловив під час дискусії у соцмережі X.

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"Україна – на апараті штучного дихання"

Так, Дональд Трамп-молодший заявив, що надавати Україні військову допомогу – це даремна справа, адже ці кошти лише "підтримують її на апараті штучного забезпечення життєдіяльності". За його словами, Україна вже зазнала поразки.

Америці не потрібно продовжувати фінансувати нескінченну війну без шляху до перемоги. Більше ніяких великих воєн, більше немає фінансування військово-промислового комплексу!

– написав Трамп-молодший.

Таку реакцію бізнесмена викликала заява колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона, який процитував міністра оборони Ллойда Остіна. Той нібито заявив, що американських "дядьків, двоюрідних братів і синів" відправлять воювати в Україну, якщо не буде продовжено належне військове фінансування країни.

Чи очікувати допомогу від США Україні у 2024 році: що відомо

Конгрес досі не затвердив фінансування військової допомоги Україні на 2024 рік через суперечності демократів і республіканців.

У листопаді Байден запропонував ухвалити спільний пакет допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню на майже 105 мільйонів доларів, 61 мільйон доларів мав піти нашій державі.

Втім, новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Так, 2 листопада Палата представників ухвалила законопроєкт про 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. У ньому немає коштів для України.

Тим часом Білий дім вже направив термінове прохання до конгресменів виділити гроші на військову й фінансову допомогу Україні. В адміністрації Байдена попередили, що виділені кошти для допомоги Києву закінчаться до кінця року.

Під час звернення до Конгресу Байден пояснив важливість підтримки України. За його словами, перемога Путіна в Україні тільки розпалить його амбіції, і він атакуватиме країни-члени НАТО.

Сенат заблокував розгляд законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю. Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що блокування Сенатом винесення законопроєкту на розгляд не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту на голосування найближчим часом.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що, якщо Конгрес не ухвалить фінансування постачань Україні, США не зможуть їй передавати зброю.

Колишній президент Дональд Трамп неодноразово робив проросійські заяви. Крім того, він казав, що начебто йому вистачить 24 години, аби встановити в Україні мир. Політик у разі, якщо він знову стане президентом США у 2024 році, планує всадовити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Український лідер у відповідь наголосив, що йому вистачить 24 хвилини, аби переконати Трампа у тому, що переговори із Путіним – це погана ідея.