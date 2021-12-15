Закликають до негайного звільнення: США відреагували на вироки опозиціонерам в Білорусі

У Білорусі 14 грудня суд ув'язнив Сергія Тихановського та ще 5 опозиціонерів режиму Олександра Лукашенка. США відреагували на вироки, закликавши до "негайного звільнення" політв'язнів.

На вироки білоруським опозиціонерам у мережі відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен. Він засудив таке рішення суду.

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США прокоментували вироки опозиціонерам в Білорусі

Ми засуджуємо сьогоднішні (14 грудня – 24 канал) політично мотивовані вироки білоруським опозиціонерам Сергію Тихановському, Миколі Статкевичу та журналісту Ігорю Лосику,

– написав Блінкен.

Він закликав негайно та беззастережно звільнити їх, а також випустити на волю понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка.

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Гомельський обласний суд 14 грудня виніс вирок Сергію Тихановському – він отримав 18 років позбавлення волі посиленого режиму.

Крім того, термін від 14 до 16 років позбавлення волі посиленого режиму присудили Ігорю Лосику, Миколі Статкевичу, Артему Саківу, Володимиру Цигановичу, Дмитрові Попову.

Їх звинувачують у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі.

Кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський зазначив, що у такий спосіб Лукашенко намагається помститися "людям, які спробували взяти участь у виборчих перегонах".

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Текст допису Ентоні Блінкена:

"Ми засуджуємо сьогоднішні політично мотивовані вироки білоруських опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та журналіста Ігоря Лосика. Ми закликаємо до їхнього негайного та беззастережного звільнення, а також до звільнення понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка.