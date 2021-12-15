Закликають до негайного звільнення: США відреагували на вироки опозиціонерам в Білорусі

15 грудня 2021 , 07:59
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Джерело:

твітер Ентоні Блінкена

У Білорусі 14 грудня суд ув'язнив Сергія Тихановського та ще 5 опозиціонерів режиму Олександра Лукашенка. США відреагували на вироки, закликавши до "негайного звільнення" політв'язнів.

На вироки білоруським опозиціонерам у мережі відреагував державний секретар США Ентоні Блінкен. Він засудив таке рішення суду.

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США прокоментували вироки опозиціонерам в Білорусі

Ми засуджуємо сьогоднішні (14 грудня – 24 канал) політично мотивовані вироки білоруським опозиціонерам Сергію Тихановському, Миколі Статкевичу та журналісту Ігорю Лосику,
– написав Блінкен.

Він закликав негайно та беззастережно звільнити їх, а також випустити на волю понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка.

У Білорусі засудили 7 опозиціонерів: що відомо

  • Гомельський обласний суд 14 грудня виніс вирок Сергію Тихановському – він отримав 18 років позбавлення волі посиленого режиму.
  • Крім того, термін від 14 до 16 років позбавлення волі посиленого режиму присудили Ігорю Лосику, Миколі Статкевичу, Артему Саківу, Володимиру Цигановичу, Дмитрові Попову.
  • Їх звинувачують у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі.
  • Кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський зазначив, що у такий спосіб Лукашенко намагається помститися "людям, які спробували взяти участь у виборчих перегонах".

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Текст допису Ентоні Блінкена:

"Ми засуджуємо сьогоднішні політично мотивовані вироки білоруських опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та журналіста Ігоря Лосика. Ми закликаємо до їхнього негайного та беззастережного звільнення, а також до звільнення понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка.

Автор: Наталія Пристанська