"Марш справедливості" завершився зашвидко: чому РДК не почав діяти під час заколоту Пригожина

На заколот очільника вагнерівців Євгенія Пригожина покладали великі надії представники російської опозиції. Зокрема, до "маршу справедливості" планував доєднатись Російський добровольчий корпус.

Про це 24 Каналу розповів командир РДК Денис Нікітін. Він не думав, що "переворот" Пригожина завершиться так швидко.

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"Так званий "марш справедливості" завершився надто швидко. Єдине, що я встиг, – це спробувати мобілізувати наших бійців, які перебувають на території Росії", – сказав Нікітін.

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Думали, що Пригожин піде до кінця

Командир РДК розраховував, що Пригожин піде до кінця і принаймні зайде в Москву. Тоді в російських добровольців було б значно ширше поле для диверсійних і воєнних дій.

"Пригожин не дав нам часу розвернути наші бойові порядки й скористатися ситуацією. Але навіть цього короткого часу вистачило, щоб достатня кількість військових заявили про свою лояльність і готовність доєднатися до повстання", – наголосив Нікітін.

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Вночі проти 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.

За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.

26 червня Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив пояснити, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.

27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком.

Однак аналітики ISW вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка. Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгенія Пригожина та його найманців пасткою.

1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" продовжили операцію зі "звільнення" Бєлгородщини. Бійці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка в Шебекінському районі і заявили, що хочуть закріпитись у сірій зоні на території області.