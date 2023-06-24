"Окуповані" Ростов-на-Дону й Бугаївка: DeepState оновив карту після заколоту Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин почав заколот проти військового командування Росії та встановив свій контроль над кількома населеними пунктами країни-агресорки. Команда DeepStateUA оновила карту Росії, де наразі закріпилися вагнерівці.

Так, світло-фіолетовим кольором вони позначили місто Ростов-на-Дону та село Бугаївка. Ці населені пункти наразі не контролює Москва.

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DeepState оновило карту Росії

Команда DeepState вранці 24 червня оновила карту Росії, зафарбувавши території, які не перебувають під контролем кремлівської влади. Це сталося після того, як того ж дня кухар Путіна Євгєній Пригожин заявив, що "взяв під контроль" кілька населених пунктів країни.

Спершу команда DeepState оновила карту "окупованим" Ростовом-на-Дону, в якому вагнерівці захопили всі військові та державні будівлі. Таким чином, площа, яку наразі контролюють посіпаки Пригожина в цьому регіоні, складає приблизно 265 кілометрів квадратних.

Вагнерівці контролюють Ростов-на-Дону: показуємо на карті

Також DeepState додали на свою карту й "окупований" населений пункт Бугаївка у Воронезькій області країни-агресорки. За попередніми даними, прикордонники цього села нібито добровільно здалися Пригожину, таким чином передавши контроль над населеним пунктом вагнерівцям.

Пригожин контролює Бугаївку: показуємо на карті

Найманці Пригожина захопили кілька доріг

Згодом команда DeepState оновила свою карту дорогами, які наразі контролюють найманці ПВК "Вагнера". Так, посіпаки Пригожина захопили дорогу, яка веде з міста Ростов-на-Дону прямісінько до українського кордону поблизу населеного пункту Ізварине, яке наразі контролюють росіяни. Площа цієї території складає майже 1 040 кілометрів квадратних.

Росіяни контролюють дорогу з Ростова до окупованої частини адміністративного кордону України: показуємо на карті

Крім того, вагнерівці контролюють дорогу, яка веде з "окупованого" ними раніше села Бугаївка, аж до російського міста Єлець у Липецькій області країни-агресорки. Площа захопленої дороги складає більш ніж 3,8 тисячі кілометрів квадратних.

Вагнерівці контролюють дорогу від Бугаївки до Єльця: показуємо на карті

Вагнерівці хочуть дійти до Москви