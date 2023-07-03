Полетять "голови", – політолог припустив, кого ще можуть покарати за "переворот" Пригожина
Збройний заколот ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина провалився, однак він додав роботи російським спецслужбам. Адже тепер у Росії намагаються знайти всіх причетних до "маршу справедливості" та покарати.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він додав, що "переворот" нагнав страх та паніку на військового злочинця Владіміра Путіна.
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Тільки на краще
Як зазначив політолог, ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин й генерал Сєргєй Суровікін – ключові фігури заколоту. Проте навколо них багато фігур меншим рангом.
Звісно, "полетять" голови, адже страх у Путіна найголовніша мотивація. Диктатор злякався й тепер мститиме всьому оточенню,
– сказав Сазонов.
До того ж не обов'язково це будуть реальні винуватці, можливо, хтось просто був поруч або не вберіг узурпатора від страху.
"Це нам тільки на краще. Чим більше у них (росіян – 24 Канал) розбірок, "знесення голів", тим нам легше", – додав політолог.
Кому та чому мститиметься Путін після "маршу справедливості": дивіться відео
Останні новини про заколот Пригожина
- Голова ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що якби ватажку вагнерівців вдалося завершити свій план, то Росія була б вже розділена на дві частини. Крім того, якби Пригожин дійшов до Москви, то сказав би, що Кремль порожній, адже всі б втекли від страху.
- Також українська розвідка повідомила, що під час "маршу справедливості" ФСБ отримало завдання ліквідувати "кухаря Путіна". Як виявилося, ГУР давно знало про плани Пригожина здійснити "переворот" у Росії.
- Після одноденного заколоту Пригожина та вагнерівців вирішили вигнати до Білорусі, де їх радо зустріне самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко. Припускають, що для найманців вже навіть зводять масштабне наметове містечко. Окрім того, є інформація, що на територію Білорусі підтягнулися вже тисячі вагнерівців.
- На думку прем'єр-міністра Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв Росією керує "колективний Путін", тому навіть заколот Євгенія Пригожина був спланованою спецоперацією. Її провели для того, аби виявити невдоволених та посилити чинний кремлівський режим.