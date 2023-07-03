Полетять "голови", – політолог припустив, кого ще можуть покарати за "переворот" Пригожина

Збройний заколот ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина провалився, однак він додав роботи російським спецслужбам. Адже тепер у Росії намагаються знайти всіх причетних до "маршу справедливості" та покарати.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він додав, що "переворот" нагнав страх та паніку на військового злочинця Владіміра Путіна.

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Тільки на краще

Як зазначив політолог, ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин й генерал Сєргєй Суровікін – ключові фігури заколоту. Проте навколо них багато фігур меншим рангом.

Звісно, "полетять" голови, адже страх у Путіна найголовніша мотивація. Диктатор злякався й тепер мститиме всьому оточенню,

– сказав Сазонов.

До того ж не обов'язково це будуть реальні винуватці, можливо, хтось просто був поруч або не вберіг узурпатора від страху.

"Це нам тільки на краще. Чим більше у них (росіян – 24 Канал) розбірок, "знесення голів", тим нам легше", – додав політолог.

25 червня з'явилась інформація, що буцімто генерала Сєргєя Суровікіна затримали, адже він тісно спілкувався з Пригожиним в той час, як "кухар Путіна" готував заколот. Згідно з розслідуванням CNN, Суровікін був VIP-членом ПВК "Вагнера".

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