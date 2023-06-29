У Росії є одна людина на боці Путіна: у Зеленського назвали ім'я

Спроба заколоту від власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина досягла цікавих результатів. Він несподівано продемонстрував одну людину, яка дійсно перебуває на боці Путіна.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, результат спроби заколоту від Пригожина вийшов досить парадоксальним.

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Ця спроба "перевороту" посилила позиції однієї з ключових осіб в міністерстві оборони. І це досить несподівано.

Цікавий результат спроби "перевороту" від Пригожина

Як наголосив Подоляк, судячи з усього, єдиною людиною, яку можна вважати дійсно пропутінською в Росії, є міністр оборони країни-агресорки Сергєй Шойгу. Він дійсно зацікавлений у збереженні путінського режиму та намагатиметься з усіх сил його захистити.

Головне питання – чи здатен він таке зробити. Адже Шойгу є досить примітивною людиною. Але він є важливим для Путіна.

Путін має оцінити та зрозуміти, що тільки Шойгу і є його стабільністю. Як би це парадоксально не звучало. Заколот привів до такого результату, який навряд чи Пригожин очікував. Він зміцнив позиції Шойгу не як ключової людини в системі. Адже системи вже не існує. Він зміцнив позиції Шойгу як ключової людини силового типу особисто для Путіна. Такий от парадоксальний результат,

– зауважив Подоляк.

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Спроба перевороту від Пригожина: коротко

23 червня Пригожин звинуватив міноборони Росії в ударі по тиловому табору вагнерівців та оголосив їм "війну". Колони терористів вирушили на Москву. Вони захопили військові об'єкти в Ростові і Воронєжі, а також збили кілька російських вертольотів.

24 червня ситуацію вдалося розв'язати за допомогою білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Вагнерівцям, як і Пригожину, обіцяли амністію. Однак останній мав виїхати до Білорусі.

За даними видання The Wall Street Journal, Пригожин планував захопити в полон міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та голову генштабу Валєрія Гєрасімова.