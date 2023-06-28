Настає крах путінської Росії: невдалий заколот Пригожина спричинив зсуви серед влади та еліт

Хоч бунт ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина тривав одну добу, однак показав тотальну слабкість Владіміра Путіна та військового керівництва Росії. Ця історія точно матиме продовження.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, після заколоту Пригожина почалась боротьба між російськими спецслужбами.

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Серіал, а не короткометражка

Чаленко зазначив, що історія з "переворотами" у Росії не закінчена. Будуть і наступні "сезони серіалу", бо це не "короткометражка". Процес внутрішніх змін у країні-агресорці запустить наступ ЗСУ.

На мою думку, найсильнішим і найбільшим рушієм цих внутрішніх змін у Росії виступить наша армія, яка завдяки успішному наступу запустить ефект "доміно". Цим намагатимуться скористатися всередині Росії. Те, що настає крах путінської Росії, – це очевидно,

– вважає політолог.

Чаленко про заколот Пригожина: дивіться відео

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