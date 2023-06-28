Настає крах путінської Росії: невдалий заколот Пригожина спричинив зсуви серед влади та еліт
Хоч бунт ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина тривав одну добу, однак показав тотальну слабкість Владіміра Путіна та військового керівництва Росії. Ця історія точно матиме продовження.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, після заколоту Пригожина почалась боротьба між російськими спецслужбами.
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Серіал, а не короткометражка
Чаленко зазначив, що історія з "переворотами" у Росії не закінчена. Будуть і наступні "сезони серіалу", бо це не "короткометражка". Процес внутрішніх змін у країні-агресорці запустить наступ ЗСУ.
На мою думку, найсильнішим і найбільшим рушієм цих внутрішніх змін у Росії виступить наша армія, яка завдяки успішному наступу запустить ефект "доміно". Цим намагатимуться скористатися всередині Росії. Те, що настає крах путінської Росії, – це очевидно,
– вважає політолог.
Чаленко про заколот Пригожина: дивіться відео
Бунт вагнерівців: останні новини
- Видання The Wall Street Journal написало, що Пригожин під час заколоту планував захопити Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова під час їхнього візиту до Ростова-на-Дону. Однак через витік планів довелося діяти швидше. За словами західних посадовців, цей поспіх, ймовірно, і є однією з причин провалу.
- До "маршу справедливості" планував доєднатись РДК, розповів його командир Денис Нікітін. Він розраховував, що Пригожин піде до кінця і принаймні зайде в Москву. У російських добровольців було б значно ширше поле для диверсійних і воєнних дій, однак "переворот" завершився дуже швидко.
- Путін готується конфіскувати активи Пригожина. В ISW зазначають, що Владімір Путін намагається представити Євгєнія Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед найманців ПВК "Вагнера" та в російському суспільстві.