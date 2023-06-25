"Лебедине озеро" під попкорн: мережа вибухнула смішними мемами на недопереворот Пригожина

Пригожин 23 червня оголосив про свій похід на військове керівництво Росії, який, втім, протривав лише одну добу. Однак попри нетривале повстання, український інтернет-простір просто вибухнув мемами.

Українці встигли не лише поділитися очікуваннями від повстання Пригожина, а й посміятися з його одноденної війни. Смішні меми на події у Росії зібрав для вас 24 Канал.

Цікаво Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії

За день попкорну закупили багато

Зауважимо, що Пригожин давно почав критикувати військове керівництво Росії за нестачу боєприпасів та результат бойових дій в Україні. Однак його вечірня заява 23 червня про похід на болота став повною неочікуваністю для українців.

Тож ніч на суботу, як і сам вихідний день були довгими та повними гадань, чим усе це завершиться. І рука при спогляданні на ці "голодні ігри" сама тягнулася до попкорну.



Стартовий набір для перегляду / Соцмережі

Зауважимо що за подіями з попкорном спостерігали й військові України.

Дехто навіть припускав, чому події отримали такий поворот у сюжеті. А оскільки фонд Сергія Притули вміє дивувати результатами та масштабами зборів, то…



Невже Притула купив і "Вагнер" / Соцмережі

Українці також зв'язали заколот Пригожина з нещодавньою новиною про те, що в лавах ЗСУ служить і Віталій Козловський. До речі, про реакцію зірок на події у Росії ви можете прочитати за посиланням.



А Козловський в армії лише 3 дні / Соцмережі

Загалом, українці покладали великі надії на результат кохання жаби та гадюки / Соцмережі

Коли ж 24 червня на Росії події почали стрімко розвертатися, стали появлятися меми ледь не на кожну з них. Зокрема, після взяття вагнерівцями Ростова, пригадали і "Київ" за три дні, і спробували уявити реакцію російського диктатора, а разом з ним і "ваньків" десь під Бахмутом.

Також перепало й кадирівцям за їхню миттєву реакцію на події, а також Медведєву, який під час заколоту в інформаційному просторі так і не засвітився.

Меми створювалися стрімко / Соцмережі

Згортання повстання також не залишилося без уваги

Однак стрімкі події на Росії так само стрімко й закінчилися. Пригожин за посередництвом Білорусі домовився з керівництвом країни-терористки та дав задню.

І хоч заколот не завершився так, як того очікували українці, така раптова покора ватажка ПВК "Вагнера" викликала лише нову хвилю мемчиків у мережі. Передусім, щодо військових звитяг як самого Пригожина, який зупинився за два кроки до Москви, так і його бойовиків.

У мережі кепкують з Пригожина / Соцмережі

Також у мережі звернули увагу й на паніку самих росіян, які так перелякалися, що буквально за мить розкупили білети на транспорт зі своїх міст. Тож тепер можна лише уявити, з яким обличчям вони читали новини про завершення бойових дій на Росії після того, як купили долари по 105 рублів та білети за кордон по 200 тисяч.



Реакція росіян на новини / Соцмережі

Посміялися й з неочікуваної участі у громадянській війні у Росії білоруського диктатора. Адже, як з'ясувалося, він вів переговори з Пригожиним, у результаті яких останній отримав вигідні пропозиції. Зокрема, ватажок ЧВК нібито відправиться у заслання в Білорусь, а кримінальне провадження проти нього буде припинено.

Однак, зауважимо, не важко здогадатися, що може очікувати на Пригожина уже в Білорусі.

Як могли тривати переговори з Пригожиним: відео

Зазначимо, що деякі користувачі мережі взагалі не зрозуміли, як у цій історії появилася фігура Лукашенка. Такий абсурдний фінал заколоту навіть "переплюнув" сценарій останнього сезону "Гри престолів".

"При чому тут взагалі Лукашенко" / Соцмережі

Як би то не було, однак українці від такої гризні ворога лише виграли, адже за добу Росія втратила 7 одиниць авіації та 12 пілотів, які більше ніколи не потурбують нашу державу. Також стало очевидно, що Путін слабо контролює ситуацію у власній же країні, а міноборони ворога не є авторитетом для багатьох своїх же солдат.

Натомість в Україні точно знайшлися бізнесмени, які за мить змогли збагатитися.



Хто виграв від заколоту Пригожина / Соцмережі

Тож субота 24 червня видалася доволі цікавою на події у Росії. І як би довго заколот не тривав, українцям своє робити: підтримувати армію та рухатися до перемоги. До речі, 24 Канал постійно робить збори для наших захисників, до яких ви можете долучитися за посиланням.



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