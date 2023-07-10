Потуги з відновлення іміджу: в розвідці сказали, чи зможе Путін повернути свій вплив

Спроба заколоту від ватажка "Вагнера" Євгєнія Пригожина суттєво вдарила по іміджу диктатора Владіміра Путіна. Він з усіх сил намагається його відновити.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, заколот Пригожина суттєво похитнув імідж Путіна. І зараз триває своєрідна окрема "спеціальна операція" з його відновлення.

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Міф про "всесильного" Путіна зруйнований

Як наголосив Юсов, спроба заколоту похитнули уявлення, що в Росії існує якийсь міфічний "монолітний контроль всесильного Путіна". Все зовсім навпаки. Про це, зокрема, свідчить млява реакція регіональних еліт та очільників відомств на спробу бунту.

Також досить цікаво, що жодних жорстких наслідків для вагнерівців так і не було. Вони позбивали російські гелікоптери, дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви фактично без будь-якого спротиву – а кримінальні справи проти них все одно закрили.

Звісно, умовному Путіну доведеться багато працювати, щоб вдавати, ніби все гаразд. Але усі розуміють, що негаразд. Скільки б він "не танцював з бубном" і не їздив уявно по регіонах… А це не він їздить. Того, що було, вже не повернути. Імідж "всесильного" Путіна зруйнований,

– наголосив Юсов.

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Попри це, зараз російський режим вкидатиме величезні ресурси, щоб відновити імідж диктатора.

Заколот Пригожина: коротко