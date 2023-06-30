Вежі Кремля зливають Путіна: заколот, який почав Пригожин, ще не завершився

Заколот Пригожина поклав початок боротьбі за владу у Росії. Вежі Кремля мають домовитися, хто стане наступним президентом, але це точно буде представник політичної еліти.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус. Спроба "повстання" була результатом домовленостей між міноборони Росії та ФСБ з метою усунення Путіна від влади.

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Сценарій, який ми спостерігаємо нині, вже двічі був реалізований в історії сучасної Росії. Вперше 1991 року, під час серпневого путчу, коли формально Михайло Горбачов зберіг владу, але силові структури не підтримали його і фактично "злили". Невдовзі Горбачов змушений був скласти повноваження першого президента СРСР,

– пояснив політолог.

Той самий сценарій російські силовики використали вдруге, щоб замінити Бориса Єльцина на посаді президента своєю людиною. Путін на той час не був найбільш вдалою кандидатурою, але влаштовував усі сторони та став керманичем Росії у 2000 році.

"Мавр зробив свою справу, мавр може йти"

Сьогодні вежі Кремля за ідентичною схемою "зливають" Путіна, процес ще не завершено. "Повстання" Пригожина 24 червня стало початком боротьби за владу й означило розкол у політичних колах та суспільстві, але заколот триває.

"Ми не знаємо, хто переможе у цій боротьбі: міноборони, ФСБ, служба зовнішньої розвідки, головне управління Генштабу, кримінальний олігархат, – багато що може змінитися. Зараз відбувається перерозподіл не лише матеріальної власності, а й сфер впливу всередині країни та за її межами", – проаналізував Раміз Юнус.

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Забудьте про російську опозицію – її не існує

Наступним президентом Росії буде той, кого оберуть спецслужби й силові структури, які зараз ведуть боротьбу за владу.

"Забудьте про існування російської опозиції. Це все мильні бульбашки, накачані увагою західних ЗМІ та грантами. Так, як Єльцина і Путіна обрали із політичної еліти, зі спецслужб, так само оберуть і наступного президента. Це буде компромісна кандидатура, з якою погодяться усі сили, що нині "зливають" Путіна", – сказав політичний експерт.

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