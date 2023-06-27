Зробили свої висновки: як в Ізраїлі ставляться до "заколоту Пригожина"

Нетривала спроба заколоту Євгєнія Пригожина добряче сколихнула і без того нестійку політичну систему в Росії. Весь світ побачив слабкість диктаторського режиму Путіна.

Як на позицію Ізраїля вплинули політичні перипетії всередині Росії 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський.

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Майже півтора року Росія доводить, що міф про швидке досягнення своїх військових цілей – це лише міф. А виступ Пригожина став черговим епізодом, який показав хиткість Росії.

Ізраїль чекає роз'яснень

В Ізраїлі, як зрештою і у світі, не розуміють до кінця, що насправді стояло за метою Пригожина, які були укладені домовленості і чому все так швидко закінчилося.

Можливо, про домовленості, які зараз обговорюються, стане відомо дещо пізніше, але загалом ця ситуація змусила ізраїльтян уважно слідкувати за подіями, адже виникало багато питань щодо ситуації в Росії.

Я не впевнений, що це може якось змінити політику Ізраїля в цей момент, але всі, кому потрібно було зробити висновки, свої висновки зробили,

– зауважив Янушевський.

Янушевський про позицію Ізраїля щодо подій в Росії: дивитись відео

Що відомо про спробу заколоту в Росії