У Росії закрили кримінальну справу про заколот Пригожина

У Росії припинили кримінальну справу проти заколоту Євгена Пригожина. Під час розслідування було встановлено, що учасники 24 червня припинили злочинні дії.

Так, слідчим органом 27 червня винесено постанову про припинення кримінальної справи. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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27 червня у ФСБ заявили, що кримінальну справу за фактом збройного заколоту ПВК "Вагнера" припинено.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, спрямовані на скоєння злочину. З урахуванням цього та інших обставин, що мають значення для розслідування, слідчим органом 27 червня винесено постанову про припинення кримінальної справи,

– сказали спецслужби.

Зазначається, що під час заколоту Пригожина загинули щонайменше 10 російських військових. Однак ФСБ про порушення справ за фактом їхньої загибелі не повідомляла.

Нагадаємо, що справу про військовий заколот Пригожина порушили 23 червня, після того, як він оголосив про "марш справедливості", в рамках якого ПВК мала намір дійти до Москви.

24 червня Дмітрій Пєсков заявив, що в рамках "досягнутої домовленості" між Пригожиним та російською владою справу щодо засновника ПВК буде припинено.

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