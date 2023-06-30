Путін ніколи нікого не карає: що очікує на Шойгу, Золотова й Кадирова

Недозаколот глави ПВК "Вагнера" для міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, керівника росгвардії Віталія Золотова та самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова нічим не закінчиться. Їх можуть навіть нагородити.

Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що Владімір Путін заявляв про те, мовляв, усі "об'єдналися навколо керівника" країни-агресорки.

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"Він же сказав – офіційна версія вже дана, що "всі органи спрацювали так, як треба. Усі проявили "героїзм", усі захистили Путіна". Тепер усіх нагородять, підвищать у званнях", – сказав Жирнов.

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Путін не карає нікого

Також їм можуть дати гроші та нові квартири. А от головним "переможцем" в його клані може бути керівник росгвардії Віталій Золотов. Адже, за словами Жирнова, схоже, що інші співпрацювали досить активно з ватажком вагнерівців Євгенієм Пригожиним. Натомість Золотов можливо десь зробив собі "алібі" та менше за всіх "забруднився".

Бачите, як півень ходив, приндився. Казав: "Ми тепер танки отримаємо, бронетранспортери. Усе, що ці козли програли, – усе тепер наше буде". Золотов був дуже задоволений цією справою. Інші знали, що їм варто поки що відсидітися. Путін ніколи нікого не карає,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Наприклад, російський генерал Алєксандр Лапін, який раніше командував угрупованням російських військ "Центр", став керівником головного штабу сухопутних військ країни-агресорки. Хоча саме йому закидували "здачу" українським бійцям Ізюма та Куп'янська на Харківщині.

"Це що, покарання? Путін кого покарав? Кого, де, коли? Він може слабкого покарати", – додав ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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