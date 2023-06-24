На мою думку, Пригожин переможе, – у мережі пригадали прогноз Буданова

Кирило Буданов славиться своїми прогнозами, які збуваються. На тлі заколота Євгенія Пригожина у мережі пригадали, що говорив очільник ГУР МО про ватажка вагнерівців.

Ще у травні Буданов підтвердив, що у Росії є "розбіжність позицій". З часом вона проявиться, й це побачать усі.

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Чи переможе Пригожин у цьому, скажімо так, протистоянні? На мою думку, переможе, одностайно. До чого це призведе?.. Ну... Як вони люблять казати, до військових трибуналів. Кудись туди це заведе,

– наголосив Буданов.

Тоді очільник ГУР МО наголосив, що конфлікт – реальний. А вийти з нього може лише одна сторона. Буданов переконаний, що переможець буде, ті, хто програють, – теж.