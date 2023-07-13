Пригожин ледь не заволодів ядерною зброєю: якими будуть наслідки для Путіна

Нові подробиці вагнерівського заколоту підкреслюють, наскільки легко Росія може втратити контроль над ядерними сховищами. Це черговий удар по репутації Путіна, якому не варто розраховувати на повагу навіть найближчих партнерів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, сценарій із захопленням ядерної зброї може легко повторитися.

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Великий удар по репутації Путіна

Днями стало відомо, що під час заколоту Пригожина "Вагнер" мав намір захопити ядерну зброю, яка знаходилась на базі Воронеж-45. Це робилося для того, щоб підняти ставки заколоту.

"Те, що Путін міг втратити контроль над ядерною зброєю, – це ще більший удар по репутації російського диктатора, аніж його невпевнена поведінка під час заколоту", – переконаний Тизельгаузен.

Це сигнал для міжнародного товариства взагалі, а також для Китаю та партнерам ОДКБ (неефективний союз лояльних до Росії держав – 24 Канал), що російські бандитські формування теоретично можуть заволодіти ядерною зброєю. Що буде з нею далі й у які руки вона потрапить – можна лише здогадуватись.

Цілком імовірно, що такий сценарій повториться у майбутньому. Навряд чи охорона цих об’єктів зможе протиставити щось умовному півтисячному озброєному угрупованню. Невідомо, що в такому разі робитиме Путін.

Борис Тизенгаузен про ядерну зброю і "Вагнер": дивіться відео

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Перемовини з "Вагнером" компрометують Путіна

Те, що Путін провадив перемовини з Пригожиним і вагнерівцями, це ще один сигнал, що він не розуміє, що йому робити. Коли із заколотниками, намагалися захопити ядерну зброю і збили кілька гелікоптерів, ведуть такі перемовини, це повністю руйнує пропагандистські кліше щодо бунту Пригожина.

"Нагадаю, що Путін живе у світі паперових звітів, загорнених у папки для документів. Він просто запитує у своїх підлеглих, чи все під контролем, і вони брехливо говорять, що все добре. Натомість справжніх настроїв серед військових, силовиків та спецслужбовців Путін не знає", – зазначив політтехнолог.

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