"Продавив" свої вимоги і програв: чому Пригожин "дав задню" у своєму заколоті
Увечері, 24 червня, Євгєній Пригожин заявив, що припиняє свій заколот, розвертає колони з найманцями та повертається у польові табори. Таким чином ватажок ПВК "Вагнер" стер свою репутацію та плюнув на ідею справедливості, з якою нібито йшов на Москву.
Про це 24 Каналу відзначив опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він припустив, яке місце Пригожин може зайняти в команді Владіміра Путіна.
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"Продавив" свої вимоги
Оголосивши похід на Москву, Пригожин заявив про "марш справедливості", відзначив Олевський. Це пряма заявка на умовний захист росіян. Але по факту захищав він свої бізнес-інтереси. Ватажку вагнерівців пообіцяли, що його ПВК не розформують і він хутко "дав задню".
Тобто, коли вчора говорив про справедливість для всіх росіян – брехав. Його мета була достатньо меркантильною: захистити ПВК, бізнес і нічого більше. Ще одна особа показала росіянам, що плювати на справедливість. Це знищення його репутації. Він її стер,
– сказав опозиційний журналіст.
Тимур Олевський про нову заяву Пригожина: дивитись відео
Пристане до команди Путіна
Тож, своїми діями Пригожин продемонстрував усім, що в Росії як не було справедливості, так її і не буде. Це абсолютно схожа поведінка з диктатором Путіним.
"Всі, хто повірив у Пригожина і захист справедливості, – об них витерли ноги. Пригожин такий же, як і Путін, нічим не відрізняється. Такий Пригожин Путіна влаштовує, підходить для його команди. У нього є шанси там бути без наслідків для себе", – додав Олевський.Зазначимо, увечері, 24 червня, Євгєній Пригожин заявив, що припиняє свій похід на Москву. Найманці зупинилися за 200 кілометрів від російської столиці. Мовляв, до цього "вагнерівці не пролили крові, а тепер це може статися". Тому Пригожин розвертає колони і повертається у польові табори. Також кремлівський диктатор вранці говорив із самопроголошеним білоруським президентом Алєксандром Лукашенко – вони домовилися про співпрацю і останній вийшов на зв'язок із Пригожиним. Внаслідок переговорів, ватажок вагнерівців пристав на пропозицію білоруса і "абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язання ситуації".
Що передувало цьому: основні новини
- Увечері, 22 червня, Пригожин заявив про початок боротьби проти військового керівництва Росії. Мовляв, російська армія завдала ракетний удар по тиловим позиціям найманців. Керував цим, ймовірно, безпосередньо Шойгу.
- Вагнерівці розпочали свій похід на Москву і їм вдалося захопити військові об'єкти та аеродром у Ростові-на-Дону та, ймовірно, Воронезькій області. На бік Пригожина переходили російські силовики.
- Раніше Путін назвав ці події "внутрішнім зрадництвом" і віддав наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот та пішли проти влади.