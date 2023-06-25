"Продавив" свої вимоги і програв: чому Пригожин "дав задню" у своєму заколоті

Увечері, 24 червня, Євгєній Пригожин заявив, що припиняє свій заколот, розвертає колони з найманцями та повертається у польові табори. Таким чином ватажок ПВК "Вагнер" стер свою репутацію та плюнув на ідею справедливості, з якою нібито йшов на Москву.

Про це 24 Каналу відзначив опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він припустив, яке місце Пригожин може зайняти в команді Владіміра Путіна.

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"Продавив" свої вимоги

Оголосивши похід на Москву, Пригожин заявив про "марш справедливості", відзначив Олевський. Це пряма заявка на умовний захист росіян. Але по факту захищав він свої бізнес-інтереси. Ватажку вагнерівців пообіцяли, що його ПВК не розформують і він хутко "дав задню".

Тобто, коли вчора говорив про справедливість для всіх росіян – брехав. Його мета була достатньо меркантильною: захистити ПВК, бізнес і нічого більше. Ще одна особа показала росіянам, що плювати на справедливість. Це знищення його репутації. Він її стер,

– сказав опозиційний журналіст.

Тимур Олевський про нову заяву Пригожина: дивитись відео

Пристане до команди Путіна

Тож, своїми діями Пригожин продемонстрував усім, що в Росії як не було справедливості, так її і не буде. Це абсолютно схожа поведінка з диктатором Путіним.

"Всі, хто повірив у Пригожина і захист справедливості, – об них витерли ноги. Пригожин такий же, як і Путін, нічим не відрізняється. Такий Пригожин Путіна влаштовує, підходить для його команди. У нього є шанси там бути без наслідків для себе", – додав Олевський.

Що передувало цьому: основні новини

Увечері, 22 червня, Пригожин заявив про початок боротьби проти військового керівництва Росії. Мовляв, російська армія завдала ракетний удар по тиловим позиціям найманців. Керував цим, ймовірно, безпосередньо Шойгу.

Вагнерівці розпочали свій похід на Москву і їм вдалося захопити військові об'єкти та аеродром у Ростові-на-Дону та, ймовірно, Воронезькій області. На бік Пригожина переходили російські силовики.

Раніше Путін назвав ці події "внутрішнім зрадництвом" і віддав наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот та пішли проти влади.