Пригожин накопичував снаряди та брехав про їхню нестачу, – Gulagunet

Ватажок ПВК "Вагнера" вже протягом тривалого часу планував оголошення війни міноборони Росії. Зокрема, протягом кількох місяців він накопичував боєприпаси, щоб успішно захопити російські міста.

Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії на чолі з Шойгу 23 червня. Вочевидь, це не було спонтанним рішенням – за два місяці брехні про "снарядний голод" ватажок найманців накопичив чимало ПЗРК та боєприпасів.

Читайте також Не може контролювати вихованців: як знизиться авторитет Путіна на тлі заколоту Пригожина

Пригожин брехав про "снарядний голод"

1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці,

– розповіли в організації Gulagu.net.

Іронічно, що у зверненні, яке Пригожин записав у відповідь на звинувачення Путіна у зраді, Пригожин якраз заявляв, що російська армія та чиновники "по вуха" у корупції.

"Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші заощаджують їх для себе якраз на випадок, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву", – сказав Пригожин.

Вочевидь, для росіян не красти, незалежно від сторони конфлікту, взагалі не варіант. У проєкті також змогли встановити, які саме найманці керують захопленням Ростова-на-Дону. За наступальні дії відповідає Олександр "Ратибор" Кузнєцов (1 ШО), а обороною північно-східної частини керує командир 7 ШО Федір "Барин" Лещук.

Пригожин оголосив війну Міноборони Росії: останні новини