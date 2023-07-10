Після заколоту Пригожин був у Кремлі та міг зустрічатися з Путіним, – ЗМІ

Наприкінці червня Пригожин організував збройний заколот, який з тріском провалився. І хоч "кухаря Путіна" намагалися зробити зрадником, він міг бути у Кремлі та навіть зустрічатися з Путіним.

Джерела у західній розвідці повідомляють, що Пригожина до Кремля викликали на початку липня. Власне, 1 числа він мав прибути на килим, щоб поспілкуватися з "елітою".

Читайте також Заборонили навіть "літературник": як терорист Гіркін став "неугодним" для Путіна і Пригожина

Пригожина і КО викликали на килим

До Кремля також викликали головних командирів ПВК "Вагнера". За наявними у розвідки даними, Пригожин зустрічався з Владіміром Путіним. Крім того, він спілкувався з генералом Віктором Золотовим, командувачем національної гвардії Росії та одним із найвідданіших послідовників президента. Також на нього очікувала розмов з Сєргєєм Наришкіним, котрий є главою російської зовнішньої розвідки.

Цікаво, що прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков не міг відповісти на питання про те, де ж перебуває Пригожин. Мовляв, у Москви немає ані "можливості, ані бажання відстежувати його гіпотетичні пересування".

До слова, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко теж заявляв, що не може відстежити гіпотетичне місцеперебування "кухаря Путіна". Він припустив, що зрадник може "перебувати у Петербурзі, може бути, в Москву поїхав". На його думку, Путін міг пом'якшити своє ставлення до глави ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, що саме Алєксандр Лукашенко буцімто став тим, хто переконав Пригожина зупинитися та не йти на Москву зі своїм "маршем справедливості".

Тим часом у самих вагнерівців відпустка. За наявними даними, вони мають відпочивати до початку серпня.

Потім ПВК "Вагнера" перекинуть до Білорусі