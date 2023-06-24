Ніхто не збирається йти з повинною, – Пригожин відреагував на звернення Путіна

Ватажок ПВК "Вагнера" відповів на відеозвернення, яке раніше 24 червня записав диктатор Владімір Путін. Євгеній Пригожин переконаний, що він, на відміну від кремлівських депутатів, "справжній патріот Росії".

Євгеній Пригожин, який за понад рік повномасштабної війни з "кухаря Путіна" перетворився на самостійну політичну фігуру, 23 червня оголосив війну міноборони Росії. Владімір Путін звинуватив ватажка ПВК "Вагнера" у зраді, натомість Пригожин заявив, що всі у Кремлі – корумповані бюрократи.

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Пригожин звинуватив Путіна в обмані та корупції

У черговому зверненні, яке ватажок "Вагнера" записав 24 червня після того, як його найманці захопили військові об'єкти у Воронежі та Ростові-на-Дону, Пригожин заявив, що зупинятися і йти з повинною ані він, ані його війська не планують.

І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ або ще когось прийти з повинною. Ми не хочемо, щоб країна жила далі у корупції, обмані та бюрократії,

– заявив Пригожин.

Він також переконаний у тому, що саме він – справжній патріот Росії. Наголосив військовий злочинець і на тому, що попри звинувачення Путіна у зраді, ПВК "Вагнера" воювало і воює – зокрема, і в Україні.

"Коли нам казали, що ми воюємо з Україною – ми йшли та воювали. Але з'ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які покладені на них, розкрадаються, а чинуші заощаджують їх для себе якраз на випадок, який настав сьогодні, коли хтось іде на Москву", – повідомив ватажок "Вагнера".

Насамкінець він заявив, що усі, хто зараз протистоїть найманцям – це ті, хто "зібралися навколо покидьків".

Нагадаємо, російський президент Владімір Путін заявив, що усі, хто взяв участь у військовому заколоті, будуть покарані та постануть перед судом. Тим часом у Воронезькій області російські військові вже скидають снаряди на вагнерівців.

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