Усі головні події попереду: заколот Пригожина викрив серйозні проблеми влади Росії
Заколот Євгенія Пригожина тривав не більш ніж добу. Водночас він продемонстрував слабкість Владіміра Путіна, який просто втік, а також усієї російської влади.
Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що зараз робить російський диктатор – не надто уже й важливо.
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Історія із заколотом Пригожина не завершена
Політтехнолог вважає, що насправді ще нічого не завершено. Це сюжет із відкритим фіналом, адже угруповання Пригожина не пішло далі й не зав'язалися якісь бої. Тому – історія не завершена.
Усі головні події попереду,
– заявив Шейтельман.
За його словами, зараз усередині цієї історії розгортається багато сюжетів. І в ній фігурують Абрамович та Суровікін, а також Пригожин, який мандрує по всій Росії та Білорусі.
До того ж, зауважив він, досі не визначено – хто герой у цій історії, а хто злочинець. Тож усе попереду й потрібно небагато часу, зокрема, тижні – й ми побачимо продовження "банкету".
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Путін просто втік
Шейтельман зазначив, що події 23 – 24 червня поставили фінальну печатку на тому, що раніше було зроблено Путіним.
Проблема в тім, що Путін утік,
– зауважив політтехнолог.
Крім того – втекли й усі інші. За його словами, диктатор за всі роки перебування при владі зібрав довкола себе таких нікчем, які буквально всі втекли. Тож в один момент зникла вся держава.
Тобто, додав він, жоден із державних діячів не став заступатися за державу, за свою посаду. Зникли і глава ФСБ, і секретар радбезу, і міністр оборони. Лише декілька осіб спромоглися хоча б щось сказати чи зробити. А те, що зараз робить Путін – уже не дуже важливо.
Заколот Пригожина: що відомо
- Заколот Євгенія Пригожина тривав аж цілу добу, проте готували його цілих 8 місяців. Розслідувач Володимир Осєчкін заявив, що деякі генерали російського військового керівництва підтримували дії ватажка ПВК "Вагнера".
- У ГУР Міноборони припустили, чому Євгеній Пригожин таки не дійшов до Москви, як спочатку анонсував. Очільник ГУР МО Кирило Буданов також наголосив, що ПВК "Вагнера" більше не братиме участі у війні Росії з Україною. Він назвав вагнерівців найефективнішим російським підрозділом.
- Після невдалого заколоту ПВК "Вагнера" у Росії з поля зору громадськості зникли найвищі російські генерали. За даними Reuters, щонайменше одну людину затримали.