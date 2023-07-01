Пригожин показав немічність і слабкість Путіна: як змусять розплачуватися

Одноденний заколот ватажка ПВК "Вагнера" закінчився так швидко, як і розпочався. Однак навіть за цей короткий час він завдав потужного удару по путінському режиму.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Пригожин, який зганьбив кремлівського диктатора Владіміра Путіна на весь світ, залишиться без нічого.

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Медійна імперія Пригожина

На думку політтехнолога, зараз у Пригожина відберуть всі його інформаційні ресурси, які він довгий час скуповував. Медійна фабрика "тролів" теж перейде у чиїсь руки. За різними оцінками "пригожинська фабрика" налічує декілька десятків тисяч акаунтів під різні завдання, які займалися коментуванням навіть різними мовами. Крім того, частково цей процес був автоматизований.

Там технологічна "фабрика коментаторів" зі створення певної громадської думки. Й вони з цією фабрикою лізли у різні країни для того, аби вплинути на людей,

– сказав Тизенгаузен.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин розпустив свій медіахолдинг "Патріот".

У "кухаря Путіна" була велика медійна імперія – багато сайтів та телеграм-каналів. На нього також працювали політтехнологи, які створювали образ.

"Зараз це все у нього заберуть й передадуть новим власникам. Пригожина обнулять за те, що він показав слабкість і немічність диктатора. Путін, звісно, може розповісти росіянам, що він врятував Росію від громадянської війни. Однак світ побачив ситуацію зовсім інакше", – додав політтехнолог.

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