Якби Пригожин дійшов до Москви, він би показав, що в Росії немає влади, – Буданов

Ватажок вагнерівців не зміг закінчити розпочате. Якби він дійшов до російської столиці, то показав би що Кремль порожній.

Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов зазначив, якби Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини.

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Пригожин би показав, що Кремль порожній

Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади,

– заявив Буданов.

Додав, що, з іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися.

Однак, зважаючи на те, що їм вдалося домовитися, це виграло трохи часу для керівництва держави-агресорки. Щоправда, позиція як все контрольованої опори влади була сильно підірвана діями Пригожина, і вона вже ніколи не буде такою, як раніше.

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